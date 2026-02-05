Rappel d'un médicament contre les troubles du sommeil

En accord avec Swissmedic, le fabricant argovien de médicaments homéopathiques Similasan a retiré préventivement du marché le lot 17911 de Similasan Troubles du Sommeil Globules, 15g. Les contrôles de qualité ont révélé la possible présence de verre dans ce lot.

Les personnes qui possèdent un emballage doivent le retourner au point d'achat (cabinet médical, pharmacie ou droguerie), indique vendredi la Confédération dans un communiqué. Bien qu'aucune contamination n'ait été constatée à l'heure actuelle, un tel incident ne peut pas être exclu avec certitude.

/ATS