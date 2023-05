Rappel des privilèges de la démocratie directe à Glaris

La Landsgemeinde de Glaris a commencé dimanche matin ses délibérations sur la place du chef-lieu. Le Landammann, chef de l'exécutif cantonal, Benjamin Mühlemann, a rappelé en ouverture les privilèges de la démocratie directe en ces temps de crise.

Pandémie de coronavirus, crise énergétique, débâcle du Credit Suisse et surtout guerre en Ukraine: l'élu PLR a appelé les citoyens de Glaris présents à se battre ensemble pour la liberté et la sécurité dans notre pays. Le privilège de pratiquer ici la 'forme la plus directe de la démocratie' est perceptible comme rarement ailleurs.

La Landsgemeinde est l'organe législatif suprême du canton. Tous les détenteurs du droit de vote peuvent participer sur place aux décisions et déposer des propositions. Cette année, l'assemblée des citoyens délibère sur une douzaine de sujets à l'ordre du jour, dont l'introduction de parlements dans les trois communes du canton, les impôts et la péréquation financière.

Cette année, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider en est l'invitée d'honneur. La Landsgemeinde de Glaris a traditionnellement lieu le premier dimanche de mai.

/ATS