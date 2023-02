Rassemblement contre la guerre en Ukraine à Berne

Selon les estimations, 200 à 300 personnes ont commémoré le début de la guerre en Ukraine vendredi après midi non loin de l'ambassade russe à Berne. Elles ont montré leur solidarité à l'Ukraine et exigé la fin de la guerre et le retrait de la Russie.

Les couleurs ukrainiennes, le bleu et le jaune, ont dominé l'événement. Parmi les personnes présentes se trouvaient de nombreux réfugiés ukrainiens.

'Pourquoi tue-t-on des enfants ukrainiens ?', pouvait-on lire sur une grande banderole. De nombreux participants à la manifestation ont brandi des drapeaux ukrainiens ou symbolisé leur solidarité d'une autre manière. Des bougies et des fleurs bordaient le trottoir de Brunnadernrain.

C'est un collectif de personnes privées peu organisées qui a appelé à cette action autorisée, a indiqué son porte-parole, Gérard Wettstein. La manifestation a eu lieu non pas devant, mais à proximité de l'ambassade de Russie.

La ville a autorisé cette manifestation pacifique. La police a bloqué l'accès à l'ambassade de Russie avec des barrières. Pour le reste, la police est restée en retrait.

/ATS