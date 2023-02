Record de dons de cellules souches sanguines en 2022

L'organisation Transfusion CRS Suisse a enregistré un nombre record de dons de cellules souches sanguines l'année passée. Elle a notamment réalisé 89 prélèvements pour des personnes non apparentées, soit près d'un tiers de plus qu'en 2021.

Quatre unités de cellules souches du sang ont été prélevées à partir du cordon ombilical. Au total, le nombre de prélèvements est monté à près de deux par semaine l'an dernier, alors que cette valeur indicative était longtemps d'un don hebdomadaire, indique mardi Transfusion CRS Suisse, une institution autonome rattachée à la Croix-Rouge suisse (CRS).

Plus des trois quarts des personnes ayant donné leurs cellules souches (77,5%) ont entre 18 et 35 ans. Le registre suisse des donneurs compte désormais près de 178'000 membres, soit quelque 6100 personnes de plus qu’en 2021. La hausse est inférieure à celle des années passées, alors que la demande continue de croître en Suisse et à l'étranger.

Transfusion CRS Suisse se félicite par ailleurs de ce que l'approvisionnement du pays en produits sanguins soit resté stable l'an dernier, malgré des fluctuations saisonnières. Au total, 265'223 dons de sang ont été effectués l'an dernier, soit un recul de 1,1% par rapport à 2021.

