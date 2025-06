Recours contre l'élection de l'exécutif de Vernier rejetés

Le second tour de l'élection du Conseil administratif de Vernier n'est pas annulé. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève a rejeté les deux recours contre la constatation des résultats.

La Chambre constitutionnelle n'a pas constaté d'irrégularités spécifiques pour ce scrutin, a-t-elle annoncé mercredi. Elle a rejeté lundi les différents griefs soulevés par les recourants. A moins d'un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ces décisions, le Conseil d'Etat pourra valider cette élection. Il a nommé vendredi une administration provisoire pour la ville.

Vaincu au second tour du 13 avril, le MCG Thierry Cerutti avait immédiatement annoncé le dépôt d'une dénonciation pénale, estimant que les trois sortants avaient fait campagne en utilisant des deniers publics. Le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) et son candidat malheureux Djawed Sangdel ont aussi demandé l'annulation de ce scrutin à cause de fausses informations publiées 48 heures avant le vote.

