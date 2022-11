Redécouverte d'une peinture murale pré-incaïque au Pérou

Une équipe emmenée par un archéologue suisse a remis au jour une peinture murale pré-incaïque que l'on croyait disparue au nord-ouest du Pérou. Cette fresque multicolore était recouverte de terre depuis un millier d'années.

Les peintures montrent notamment une procession de guerriers mythiques se dirigeant vers une divinité centrale aux traits ornithomorphes. Elles ont survécu au passage du temps et aux nombreux pillages dans la région, lit-on dans le magazine en ligne 'Alma & Georges', de l'Université de Fribourg (UNIFR).

L'ensemble appelé 'Huaca Pintada' avait été découvert en 1916 par un groupe de pilleurs de tombes, opérant dans l’une des centaines de huacas (sanctuaires anciens) de la côte nord du Pérou. Il s’agissait alors de l’un des ensembles d’images en couleur les plus fantastiques jamais découverts, avec ses trente mètres de long sur trois de haut.

L’un des plus importants ethnographes vivant au Pérou à cette époque, Heinrich Brüning, avait pris des photos noir/blanc des peintures murales. Puis, les fortes pluies provoquées par El Niño dans le désert péruvien et le passage du temps ont fini par les enterrer, et la nouvelle a été oubliée de tous.

Jusqu'à ce que Sâm Ghavami, archéologue doctorant à l'UNIFR, décide un siècle plus tard de s'attaquer au site, entièrement recouvert de végétation. Après quatre ans de travail, le résultat a dépassé ses espérances, l'équipe parvenant à retrouver le mur principal, ainsi que de nouveaux éléments.

Hiérarchie sacrée

'C'est une découverte importante puisque cette scène était l'une des plus atypiques et richement décorées de l'art préhispanique péruvien', a indiqué le chercheur à Keystone-ATS. L'ensemble représenté sur la fresque semble s’inspirer d'une hiérarchie sacrée, construite autour d’un culte aux ancêtres et de leurs liens intimes avec les forces de la nature.

Son style métissé rassemble des éléments de deux cultures pré-incaïques: les Lambayeque, qui se sont développés sur la côte nord du Pérou (900 – 1350 apr. J.-C.), ainsi que leurs ancêtres Mochica (100 – 850 apr. J.-C.).

Différents objets ont également été découverts, certains en or. Ils seront catalogués, puis stockés dans les dépôts du Ministère de la Culture du Pérou. L'archéologue, boursier du Fonds national suisse (FNS), s'est également vu offrir la possibilité de monter une petite exposition pour présenter les découvertes au public dans le Musée Brüning de Lambayeque.

/ATS