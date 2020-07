Règles de conduite contre le coronavirus: l'OFSP lance une nouvelle campagne

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé jeudi une nouvelle campagne d'affichage contre la pandémie de Covid-19. Elle rappelle notamment les règles d'hygiène aux personnes de retour de vacances. Car 'le coronavirus est encore là.'

Depuis l'assouplissement généralisé des mesures visant à protéger la population contre le nouveau coronavirus, la responsabilité individuelle revêt une importance cruciale, souligne l'OFSP dans un communiqué.

La personne qui garde ses distances, se lave régulièrement et soigneusement les mains, éternue dans le creux du coude et porte un masque s'il n'est pas possible de garder ses distances contribue sensiblement à enrayer la propagation du virus.

Par ses nouvelles affiches, l’OFSP rappelle à la population que ces règles sont toujours valables et qu’elles sont essentielles, surtout pendant les vacances. À la montagne, à la gare, à la station-service ou en ville: 'Le virus ne prend pas de vacances. Gardez vos distances !'

/ATS