Rendez-vous des passionnés du solex sur le Plateau de Diesse (BE)

Les amateurs de solex avaient rendez-vous samedi sur le Plateau de Diesse, dans le Jura bernois, pour la traditionnelle course de cet emblématique deux-roues. Sous un soleil de plomb, les concurrents de ces joutes ont offert un spectacle insolite au public.

Une quarantaine d'équipes, réparties dans deux catégories, classique ou tuning, étaient inscrites à cette course qui se déroule au milieu des champs. L'objectif était d'effectuer le plus de tours pendant six heures sur un circuit d'un peu plus d'un kilomètre.

Il était permis de réparer ou même de changer de véhicule de course qui aurait été défectueux en le ramenant au box. A chaque tour, une halte était possible au stand pour assurer le ravitaillement. Les participants devaient avoir au moins 14 ans et porter obligatoirement un casque.

L'emblématique deux-roues avec son moteur quasi sous le guidon a été produit à plusieurs millions d'exemplaires entre 1946 et 1988. Cet engin indémodable a la particularité de posséder une transmission par galet sur le pneu de la roue avant, ce qui le rendait tributaire notamment de la météo.

/ATS