Réouverture d'une ambassade suisse à Bagdad, après 33 ans

Après 33 ans d’absence, la Suisse rouvre son ambassade en Irak. Le Conseil fédéral veut ainsi développer la collaboration en matière économique, sécuritaire et migratoire.

L'ancienne représentation avait été fermée en 1991 en raison de la guerre du Golfe. Après des années de graves conflits internes, la situation sécuritaire en Irak s'améliore depuis peu. Le pays est entré dans une phase de développement économique et s'affirme de plus en plus comme bâtisseur de ponts et médiateur, écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué publié mardi.

La nouvelle représentation diplomatique permettra de renforcer les relations bilatérales avec l'Irak, de développer la coopération dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la paix et de mieux représenter les intérêts de la Suisse. Une autre priorité pour la Suisse est la coopération bilatérale en matière migratoire, rappelle le DFAE.

/ATS