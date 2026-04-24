Réouverture progressive de l'ambassade de Suisse en Iran

Une petite équipe de l'ambassade de Suisse en Iran a repris le travail, a annoncé vendredi ...
Réouverture progressive de l'ambassade de Suisse en Iran

Réouverture progressive de l'ambassade de Suisse en Iran

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Une petite équipe de l'ambassade de Suisse en Iran a repris le travail, a annoncé vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La décision de rouvrir progressivement a été prise après analyse des risques et en accord avec Téhéran et Washington.

Dirigés par le chargé d'affaires suisse, quatre collaborateurs préparent la reprise des activités de l'ambassade, a indiqué le DFAE dans un communiqué. Celle-ci dépendra de l'évolution de la situation sur place.

Les prestations consulaires, y compris l'octroi de visas, ne peuvent pas encore être fournies pour le moment. Lorsque toutes les démarches auront été accomplies, les autres collaborateurs pourront retourner à Téhéran.

La Suisse pourra alors à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice. Le canal de communication entre les deux pays est resté ouvert pendant la fermeture temporaire de la représentation.

L'ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la précarité de la situation sécuritaire. La Suisse continue à suivre de près l'évolution de la situation dans la région, précise le département.

/ATS
 

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