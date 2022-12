Reprise du procès du pilote impliqué dans une collision en 2016

Le procès du pilote de la Patrouille suisse dont l'avion est entré en collision avec un autre appareil lors d'un vol d'entraînement aux Pays-Bas en 2016 a repris lundi à Aarau. Plusieurs audiences sont prévues.

Le pilote âgé de 37 ans comparaît devant le tribunal militaire 2. Il est accusé d'utilisation abusive et de dilapidation par négligence du matériel, d'entrave à la circulation publique par négligence et d'inobservation répétée des prescriptions de service par négligence.

L'auditeur de l'armée reproche au pilote dont l'avion s'est crashé d'avoir enfreint à ses devoirs de diligence lors de ses manoeuvres de rapprochement et d'avoir ainsi provoqué la collision. L'enquête n'a révélé aucun comportement fautif du second pilote impliqué dans la collision.

L'accident s'est produit le 9 juin 2016 lors d'un vol d'entraînement de la Patrouille suisse en vue d'un show aérien à Leeuwarden (Pays-Bas). Au cours du vol en formation, le pilote incriminé a constaté qu'il volait trop bas. Pour corriger, il a entamé une manoeuvre dite de survol au cours de laquelle il a voulu croiser deux fois par le bas un deuxième Tiger F-5 de la formation.

Rapprochement incontrôlé

Ce faisant, il a brièvement perdu de vue le deuxième appareil. Il s'en est suivi un rapprochement incontrôlé et une collision. L'avion endommagé du prévenu n'était plus contrôlable. Le pilote a actionné son siège éjectable et l'appareil s'est écrasé dans un étang juste à côté d'une ferme, à environ six kilomètres de l'aérodrome militaire.

Le pilote a atterri avec son parachute dans une serre non loin du crash. Le pilote du deuxième Tiger F-5 a pu faire atterrir son appareil sur la base aérienne de Leeuwarden, malgré les dommages subis. Il s'agissait du premier accident grave de la Patrouille suisse en 52 ans d'existence.

Le procès avait débuté en novembre 2021 à St-Gall. Après de brefs débats, le procès a été reporté. Le tribunal a en effet décidé de ne pas admettre l'avocat de la défense. Le pilote avait changé d'avocat une semaine avant le début du procès. Cet avocat étant un conseiller juridique des Forces aériennes, l'auditeur estimait qu'il existait de ce fait un risque de conflit d'intérêt.

/ATS