Risque accru de collision avec des animaux sauvages

Avec le changement d'heure ce week-end, il fera nuit plus tôt, ce qui augmentera le risque de collision avec des animaux sauvages, prévient la Protection suisse des animaux (PSA). Elle invite les automobilistes à adapter leur vitesse.

De nombreux animaux sauvages sont dépassés par le volume du trafic qui est soudainement modifié, explique jeudi la PSA dans un communiqué. Comme il fait nuit plus tôt, davantage de voitures se trouvent sur les routes au crépuscule. Or, c'est à ce moment de la journée que les chevreuils, les cerfs et les sangliers aiment se déplacer pour ramasser des glands et d'autres fruits tombés des arbres.

Afin d'éviter les accidents, la Protection suisse des animaux appelle les conducteurs à réduire leur vitesse en particulier près des panneaux d'avertissement ainsi que dans les endroits sans visibilité comme les forêts, les haies, les champs de maïs et les zones résidentielles.

Il faut également bien garder à l'oeil le côté droit de la route. Si des animaux se trouvent à proximité de la chaussée, la PSA conseille de ralentir et d'allumer les feux de croisement.

Selon l'association, près de 20'000 accidents avec des animaux sauvages sont signalés chaque année. Le nombre de cas non recensés est nettement plus élevé. La plupart des accidents surviennent en automne.

