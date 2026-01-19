Roger Nordmann entend « sortir le canton de l'ornière »

Le socialiste Roger Nordmann a lancé officiellement lundi sa campagne pour l'élection complémentaire ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le socialiste Roger Nordmann a lancé officiellement lundi sa campagne pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois le 8 mars. Il mise sur le thème du 'rétablissement du bien commun' pour remporter le siège laissé vacant par Rebecca Ruiz.

'Actuellement, le canton de Vaud fait face à une quadruple crise: institutionnelle, financière, de confiance, ainsi qu'une crise due à l'absence de perspectives d'avenir', a dit l'ancien conseiller national devant les médias à Lausanne. Sa solution consiste à 'remettre l'intérêt général au premier plan'.

Pour cela, le Lausannois entend rétablir le dialogue entre les partis et retrouver la 'culture du compromis'. Il mise sur la maîtrise des coûts de la santé et le refus de l'initiative fiscale des 12% pour rétablir l'équilibre financier, et préconise le développement de grands projets mobilisateurs pour permettre à la population de se projeter dans l'avenir et lui redonner confiance.

'Dans cet esprit constructif de rétablissement du bien commun, je dépose ma candidature' a-t-il conclu.

/ATS
 

