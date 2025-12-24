SG/Vaduz: un homme et trois membres de sa famille retrouvés morts

Après qu'un homme a été retrouvé mort mercredi matin sur les rives du Rhin à Sevelen (SG), trois autres corps ont été découverts à Vaduz, au Liechtenstein. Selon la police, il s'agit de la famille de l'homme retrouvé en Suisse.

L'homme retrouvé peu après 10h30 à Sevelen, près de la frontière avec le Liechstenstein, est un ressortissant de ce pays de 41 ans, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall. Et de préciser qu'une fois sur place, les forces d'intervention n'ont pu que constater son décès.

Suite à cette découverte, la police nationale du Liechstenstein a mené une enquête plus approfondie et a découvert trois autres corps dans un appartement à Vaduz. Selon les premiers éléments, il s'agit du père (73 ans), de la mère (68 ans) et de la soeur (45 ans) du quadragénaire retrouvé en Suisse.

La police judiciaire liechtensteinoise a pris en charge l'enquête avec d'importants moyens. L'enquête suit toutes les pistes, a indiqué mercredi soir la police nationale. Il n'y a aucun danger pour la population.

