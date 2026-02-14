SG: les opposants à la vaccination manifestent avec Junge Tat

Environ 1000 personnes sont descendues dans la rue samedi à Saint-Gall lors de deux manifestations contre une obligation vaccinale. De nombreux membres du groupe d'extrême droite Junge Tat étaient en tête du cortège, organisé par le mouvement 'Mass-Voll'.

Avant que la manifestation ne puisse se mettre en route après midi près de la gare, une action perturbatrice a eu lieu, a déclaré une porte-parole de la police municipale de Saint-Gall à l'agence Keystone-ATS. Le groupe 'Ostschweiz Nazifrei' ('Suisse orientale sans nazis') avait appelé à une contre-manifestation non autorisée.

Certains des quelque 600 manifestants brandissaient des hallebardes. Pour des raisons de sécurité, la police a finalement retiré l'autorisation à la manifestation de 'Mass-Voll'.

Les manifestants ont alors franchi un barrage policier et ont commencé à défiler dans la vieille ville. Des échauffourées ont éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les affrontements entre les différents groupes. La circulation a été perturbée dans certains quartiers.

Echaufourrées évitées

Les forces de l'ordre ont contrôlé de nombreuses personnes, selon le porte-parole de la police municipale. Les participants à la manifestation de 'Mass-Voll' ont commis des infractions. La police doit déterminer les suites à donner à cette affaire.

Une seconde manifestation autorisée a ensuite démarré en vieille ville de Saint-Gall. Elle était organisée par un mouvement citoyen appelé 'Meine Entscheidung' ('Ma décision').

Cette manifestation, qui a réuni environ 400 personnes, était menée par une quarantaine de sonneurs de cloches. Les manifestants ont scandé 'Paix, liberté, souveraineté!'

Vaccination obligatoire dans la loi

Les manifestants s'opposaient à une révision de la loi cantonale saint-galloise. Cette modification doit permettre au canton, à l'avenir, de rendre la vaccination obligatoire pour certains groupes de personnes en temps de pandémie.

Elle s'appliquerait aux 'groupes de populations vulnérables', aux 'personnes particulièrement exposées' ainsi qu'aux 'personnes exerçant certaines activités', cela lorsqu'il y a un risque significatif.

Toute personne qui s'y oppose s'exposerait à une amende pouvant atteindre 20'000 francs. Le parlement cantonal devrait débattre de cette proposition au deuxième semestre 2026.

Dans certaines circonstances, la vaccination obligatoire est déjà prévue dans plusieurs cantons.

