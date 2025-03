Saillon (VS): Alain Berset a taillé la Vigne à Farinet

Comme de nombreuses personnalités avant lui, Alain Berset a taillé la Vigne à Farinet samedi matin à Saillon (VS). Le Fribourgeois, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a effectué ce labeur ancestral en suivant les conseils d'un professionnel.

Alain Berset a délivré un message clair lors de la cérémonie officielle: 'N'ayez pas peur et restez debout!'. 'Ne pas avoir peur, comme la vigne d'ailleurs, qui doit se battre dans des conditions pas toujours simples (...). Et pareillement pour nous, il ne faut pas avoir peur de s'engager pour nos valeurs'. Et de citer: la démocratie, les droits humains et l'Etat de droit.

'Il faut rester debout, en particulier quand nous avons l'impression que le monde vacille, comme maintenant', a ajouté M. Berset. C'est pour ces moments que les institutions telles que le Conseil de l'Europe ont été créées, a-t-il ajouté. Le Fribourgeois a appelé à 'ne pas se laisser démonter par l'écume'.

'Un phare dans la nuit'

Il y a quelques semaines, devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Alain Berset avait déjà relevé que les valeurs de l'institution étaient un 'phare dans la nuit.'

A sa mesure, la Vigne à Farinet est aussi 'une forme de phare dans la nuit', ont déclaré les coprésidents des Amis de Farinet, Diane Thurre-Millius et Christian Thurre. 'Elle déploie son rayonnement en accueillant chacun dans la simplicité et la solidarité. Si on l'appelle également la Vigne de la Paix, ce n'est pas pour rien', ont-ils ajouté.

Sculpture dévoilée

Outre tailler les trois ceps de la plus petite vigne du monde, l'ancien conseiller fédéral a accompli une seconde tâche. Accompagné du conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, il a dévoilé la dernière oeuvre en date de l'artiste chablaisien Raphy Buttet. Cet ouvrage représente l'ancien contrebandier Joseph-Samuel Farinet ayant déposé son fusil.

'Cette inauguration marque un tournant dans le rituel d'accueil des personnalités sur ce lieu mythique', ont précisé les coprésidents de l'association. Le traditionnel tir au fusil a ainsi été aboli. Il a été remplacé par un geste plus paisible: une fleur déposée dans le canon.

Du Dalaï-Lama à Zinedine Zidane

Chaque année, des personnalités issues du monde artistique, politique ou encore sportif se déplacent sur les hauteurs du bourg médiéval de Saillon pour y travailler la vigne, répondant ainsi à l'invitation des Amis de Farinet.

Parmi les quelque 300 personnalités qui ont taillé les ceps ou vendangé, on peut citer le dalaï-lama - le propriétaire des lieux -, les chanteurs Gilbert Becaud et Léo Ferré, l'acteur Roger Moore, le philanthrope Léonard Gianadda ou les footballeurs Michel Platini et Zinedine Zidane.

Baptisée du nom du bandit au grand coeur Joseph-Samuel Farinet, sorte de Robin des Alpes, elle est considérée comme la plus petite vigne du monde avec une surface de 1,618 mètre carré. L'acteur Jean-Louis Barrault, qui a incarné Farinet au cinéma, en a été le premier propriétaire. Elle a ensuite appartenu à l'abbé Pierre, qui l'a ensuite cédée au dalaï-lama en 1999.

/ATS