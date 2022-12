Saisie d'un guépard empaillé à la douane de St-Margrethen (SG)

Un guépard empaillé a été saisi à la fin du mois d'octobre au poste de douane de St-Margrethen (SG). Un Allemand voulait l'importer d'Autriche en Suisse pour un particulier.

Les animaux menacés ou en voie d'extinction ne peuvent pas être importés en Suisse ou seulement avec une autorisation spéciale. Il en va de même pour les produits fabriqués à partir de tels animaux, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Le guépard empaillé se trouvait dans le véhicule privé de l'Allemand qui l'a 'dûment déclaré' lors du passage à la douane de St-Margrethen. Il ne disposait toutefois pas d'un permis CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), raison pour laquelle le guépard a été saisi.

Plus de 180 pays se sont engagés à coopérer en faveur de la CITES. En Suisse, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est responsable de la mise en oeuvre de la convention. Sur mandat de l'OSAV, l'OFDF effectue des contrôles aux frontières et parmi les envois de marchandises.

/ATS