Saisie de plus de 100 kilos de marijuana dans le canton de Zurich

La police a saisi de la drogue d'une valeur de plus de 1,4 million de francs et des armes mardi dans un appartement dans le canton de Zurich. Deux personnes ont été arrêtées.

La police cantonale zurichoise et la police municipale de Winterthour (ZH) ont mis la main sur plus de 100 kilos de marijuana, 20 kilos de haschich, une soixantaine de pilules d'ecstasy et plusieurs armes. Deux Suisses, un homme de 36 ans et sa compagne âgée de 30 ans, ont été arrêtés, a indiqué la police municipale de Winterthour.

/ATS