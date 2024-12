Sanija Ameti fait son retour au Parlement de la ville de Zurich

La Vert'libérale zurichoise Sanija Ameti a fait son retour en politique mercredi. Elle a participé à la séance parlementaire du conseil municipal de la ville de Zurich.

La jeune femme de 32 ans est entrée dans le bâtiment du Parlement par une porte dérobée afin d'éviter le grand intérêt des médias.

Mardi, on apprenait que le Ministère public zurichois avait ouvert une procédure contre la coprésidente du mouvement Opération Libero pour savoir si elle a porté atteinte à la liberté de croyance et de culte en tirant sur un tableau représentant la Vierge Marie et Jésus.

/ATS