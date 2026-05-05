Santé mentale: filles et jeunes femmes restent un groupe à risque

Les coûts des traitements psychiatriques en Suisse ont encore augmenté en 2024. Les filles et les jeunes femmes restent un groupe à risque, montre un nouveau rapport de l'Observatoire suisse de la santé.

Dans le domaine de la santé mentale, les coûts des soins ont augmenté de 6,1% en 2024 par rapport à 2023, indique le rapport publié mardi. Le sentiment général de bonheur est en revanche resté stable. Environ 72% de la population déclarait avoir été heureuse la 'plupart du temps' ou 'tout le temps'. Les personnes âgées étaient plus susceptibles de ressentir du bonheur que les jeunes.

En ambulatoire, les coûts des traitements psychiatriques ont été plus grands chez les garçons que chez les filles pour la première fois en 2024 (+8,9 contre +4,9 %). Entre 2012 et 2023, la croissance des coûts chez les filles avait été en moyenne deux fois plus élevée que chez les garçons.

Le taux d'hospitalisation des filles était plus de deux fois plus élevé que pour les garçons.

/ATS