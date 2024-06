Sauvetage en Valais: Les recours de la Rega et d'Héli-Alpes rejetés

Le Conseil d'Etat valaisan rejette les recours de la Rega et d'Heli-Alpes. Celles-ci s'opposaient à la décision de l'Organisation cantonale valaisanne des secours de n'attribuer le marché du sauvetage héliporté qu'à Air-Glaciers et Air Zermatt. Elles saisiront le TF.

Air-Glaciers et Air Zermatt peuvent continuer à se partager le ciel valaisan en matière de sauvetage. Telle est en substance ce qui découle de la décision du gouvernement cantonal, qui s'aligne ainsi sur la position de l'OCVS.

Le Conseil d’Etat 'a vérifié point par point l’ensemble de la procédure suivie par l’OCVS, de l’évaluation des besoins à l’attribution des mandats. Il a également examiné chacun des griefs soulevés dans les recours', indique jeudi à Keystone-ATS Christophe Darbellay, conseiller d'Etat en charge du dossier, revenant sur une information diffusée par Le Nouvelliste.

Conclusion: 'l’OCVS a correctement et valablement effectué l’analyse des besoins, l’appel d’offres et l’attribution des mandats de prestations concernant le dispositif de sauvetage héliporté en Valais', poursuit le conseiller d'Etat. Sa décision est 'conforme au droit', elle n'est 'ni arbitraire, ni ne viole les principes de la bonne foi et de la transparence'; elle ne peut 'pas non plus être qualifiée de discriminatoire ou disproportionnée'.

/ATS