Sensation à Bâle-Campagne: le PEV éjecte l'UDC de l'exécutif

L'UDC perd son siège au gouvernement de Bâle-Campagne. La conseillère nationale Sandra Sollberger n'a pas pu le défendre dimanche. L'évangélique Thomi Jourdan crée la sensation de cette élection générale: il est le premier membre du PEV élu dans un exécutif cantonal.

Sur les cinq ministres sortants, seul l'UDC Thomas Weber ne se représentait pas. Il a passé dix ans au Conseil d'Etat de Bâle-Campagne. Candidate du parti à sa succession, Sandra Sollberger faisait figure de favorite, mais elle a terminé en sixième position de l'élection, à un millier de voix de Thomi Jourdan (PEV), membre de l'exécutif de Muttenz (BL).

Ce dernier s'était déjà présenté à une élection partielle en 2013. Il avait obtenu un score honorable pour un représentant d'un petit parti, mais il avait été battu par l'actuel chef du département des finances Anton Lauber (Le Centre).

Ce dernier est de loin le mieux élu dimanche. Le ministre centriste obtient plus de 41'000 voix. Il devance le Vert Isaac Reber d'environ 4000 suffrages. Kathrin Schweizer (PS) et Monica Gschwind (PLR) suivent et devancent Thomi Jourdan de plus de 8000 voix.

L'autre socialiste de ce scrutin, le député Thomas Noack sort septième de l'élection, à plus d'un millier de voix de Sandra Sollberger. Le Vertl'ibéral Manuel Ballmer ferme la marche, environ 3500 suffrages plus loin. Les résultats de l'élection au parlement cantonal ne sont pas encore connus.

