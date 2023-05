Septuagénaire arrêté à Zurich pour avoir abattu plus de 100 arbres

La police municipale de Zurich a arrêté un retraité pour avoir abattu illégalement une centaine d'arbres dans une forêt du sud-ouest de la ville. Pris en flagrant délit, l'homme âgé de 78 ans dit avoir voulu offrir plus de lumière et de chaleur aux conifères géants.

L'arrestation du septuagénaire est intervenue jeudi dernier, indique mardi la police municipale. Fin avril, un employé forestier de la ville avait déposé plainte après avoir découvert que plus de 100 arbres avaient été abattus illégalement dans une forêt. Sur place, la police a constaté que ces faits étaient apparemment récents. Des branches de certains conifères géants avaient aussi été sciées.

La police a alors lancé une importante opération de recherche, qui a abouti à l'arrestation du retraité jeudi dernier vers 22h00, en flagrant délit. Selon ses premières explications, l'homme a agi pour donner plus de lumière et de chaleur aux grands séquoias. Les dégâts causés atteignent plus de 100'000 francs. Le septuagénaire devra répondre de ses actes devant la justice.

/ATS