Simonetta Sommaruga évoque le rôle des femmes durant la crise

A un poste à responsabilités ou dans la vie quotidienne, les femmes ont largement contribué à la gestion de la crise du coronavirus, a dit samedi la présidente de la Confédération. Simonetta Sommaruga s'exprimait à Fribourg au milieu de dirigeantes d'horizons divers.

Un an après que plus de 500'000 femmes sont descendues dans la rue à l’occasion de la grève nationale des femmes, la conseillère fédérale est revenue sur ce qu'ont apporté les manifestations. Actualité oblige, elle a évoqué l’impact de la crise du coronavirus sur ce débat, notamment la manière de gérer la crise par des femmes qui occupent des postes à responsabilités, a indiqué son département dans un communiqué.

Que ce soit dans le secteur des soins ou de l’assistance, dans la vente ou derrière un guichet, dans la logistique ou dans de nombreux autres domaines, les femmes ont largement contribué à la gestion de la crise, a déclaré la présidente de la Confédération. 'Elles ont souvent œuvré en coulisses, mais elles étaient irremplaçables', a-t-elle ajouté.

Solutions en équipe

Les trois femmes qui ont débattu avec la conseillère fédérale l'ont évoqué au travers d'exemples concrets. Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales, Nicole Loeb, responsable d’un groupe de grands magasins bernois et Ursi Barandun, experte en soins à l’Hôpital universitaire de Bâle, ont fait part de leurs expériences.

Il est apparu que nombre des femmes à responsabilités prennent le parti de chercher des solutions en équipe, a précisé la présidente de la Confédération. Mais pour Simonetta Sommaruga, la crise a montré que les exigences d'il y a une année - valorisation financière et sociale de leur travail et plus de temps et d’argent pour les tâches de prise en charge - restent d’actualité.

Le podium a eu lieu à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle à Fribourg. Un site qui accueille actuellement l’exposition 'Héroïnes' de l’artiste Isabelle Pilloud.

/ATS