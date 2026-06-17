Sion: un accusé afghan qui craint par-dessus tout un retour au pays

Un Afghan a comparu, mercredi, devant le Tribunal cantonal valaisan. L'homme a dû répondre ...
Sion: un accusé afghan qui craint par-dessus tout un retour au pays

Sion: un accusé afghan qui craint par-dessus tout un retour au pays

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Un Afghan a comparu, mercredi, devant le Tribunal cantonal valaisan. L'homme a dû répondre de tentative d'assassinat sur son épouse. En première instance, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 10 ans de prison ferme et à une expulsion de 15 ans de Suisse.

Le 21 novembre 2022, l'accusé a poussé au sol son épouse. Il a alors saisi une branche de 80 cm et l'a battue à l'arrière du crâne, puis sur l'ensemble du corps. La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l'orbite et du sinus maxillaire gauche.

'Le jour où j'ai frappé ma femme, j'ai été idiot, mais les choses que j'ai bues ont pu m'influencer. Je le regrette', a souligné le prévenu. 'La victime a survécu uniquement grâce à la chance, ici, l'intervention de tiers', a estimé le procureur Alexandre Rosset.

L'avocat du prévenu, Me Luis Neves, a plaidé pour une condamnation pour lésions corporelles simples, afin de lui éviter une expulsion et un retour dans un pays où il risque la vie.

Le jugement sera rendu ultérieurement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Exiger le casier judiciaire pour les demandes de permis de séjour

Exiger le casier judiciaire pour les demandes de permis de séjour

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 13:11

La formation de chiens d'assistance sera mieux encadrée

La formation de chiens d'assistance sera mieux encadrée

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 12:48

Les sénateurs veulent envoyer les requérants déboutés en Albanie

Les sénateurs veulent envoyer les requérants déboutés en Albanie

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 12:57

Le Conseil des Etats veut accélérer les procédures d’asile

Le Conseil des Etats veut accélérer les procédures d’asile

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 12:39

Articles les plus lus

Le Parlement augmente la TVA pour la 13e rente AVS

Le Parlement augmente la TVA pour la 13e rente AVS

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 10:52

L'armée a éliminé 227 ratés en 2025

L'armée a éliminé 227 ratés en 2025

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 10:56

Le Tribunal fédéral tance le TAF pour sa lenteur dans l'asile

Le Tribunal fédéral tance le TAF pour sa lenteur dans l'asile

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 12:22

Le Tribunal fédéral tance le TAF pour sa lenteur dans l'asile

Le Tribunal fédéral tance le TAF pour sa lenteur dans l'asile

Suisse    Actualisé le 17.06.2026 - 12:27