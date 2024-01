Six ans après l'éboulement de Bondo, la justice rouvre une enquête

Le Ministère public grison a ouvert une nouvelle enquête six ans et demi après l'éboulement qui avait coûté la vie à huit randonneurs à Bondo (GR). Cinq personnes sont sous le coup d'une procédure pénale pour 'homicide par négligence multiple'.

Le Ministère public grison a confirmé mercredi à Keydstone-ATS l'information donnée mardi soir par le site du Beobachter. Les enquêteurs s'appuient sur une expertise disant que l'éboulement du 23 août 2017 avait été précédé 'de nombreux indices annonciateurs'. Les autorités auraient pris un 'risque inacceptable' en ne fermant pas les chemins de randonnée.

La nouvelle enquête pénale concerne deux experts de l'Office grison de la forêt et des dangers naturels, un géologue externe et deux représentants de la commune de Bregaglia, dont l'ancienne présidente de la commune et actuelle conseillère nationale PLR Anna Giacometti, précise le Beobachter. Ces personnalités n'ont pas pris position.

/ATS