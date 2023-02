Somaya Faruqi nouvelle ambassadrice d' Education Cannot Wait

Lors de la Journée internationale des femmes et des filles de science, Education Cannot Wait (ECW) a nommé samedi Somaya Faruqi comme nouvelle ambassadrice. L'ancienne capitaine de l'équipe féminine afghane de robotique appelle à soutenir l'éducation des filles.

Somaya Faruqi sera la tête d'affiche d'une importante table ronde concernant l'Afghanistan lors de la prochaine Conférence de haut niveau sur le financement de l'ECW les 16 et 17 février à Genève, en Suisse, peut-on lire dans un communiqué samedi d'Education Cannot Wait (ECW).

Somaya Faruqi avait fait la une de la presse internationale lorsqu'elle et son équipe, les Afghan Dreamers, avaient construit un respirateur avec des pièces automobiles usagées en réponse à la pandémie de Covid-19.

Somaya Faruqi a reçu plusieurs prix au cours de sa jeune carrière, notamment le prix Forbes 30 Under 30 Asie en 2021. Née à Herat, en Afghanistan en 2002, elle a cultivé son amour de l'ingénierie dans l'atelier de son père.

Son expérience au lycée et à la tête des Afghan Dreamers a prix brutalement fin lors de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan. Avec ses coéquipières, elles ont dû fuir le pays en août 2021.

'Je suis honorée d'accepter ma nomination en tant qu'ambassadrice mondiale d'Education Cannot Wait, au nom de toutes les filles du monde qui rêvent d'une éducation pour qu'elles aient accès à une éducation scientifique, technologique, technique et mathématique. Nous voulons réaliser nos rêves collectifs d'un monde meilleur et plus égalitaire pour tous', a déclaré la jeune femme de 20 ans.

'En tant qu'ambassadrice mondiale, Somaya Faruqi défendra les intérêts des 222 millions de filles et de garçons touchés par la crise dans le monde, a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait, le fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées.

