Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à réduire la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Cette initiative devrait être soumise au vote en 2026.

Réalisé du 18 au 26 septembre 2025 auprès de 14'775 personnes dont 3766 Romands, un sondage Tamedia sur la réduction de la redevance radio-TV démontre qu'une majorité de Suisses est favorable à l'initiative déposée par l'UDC et les Jeunes PLR.

A la question: 'qu'allez-vous voter lors de l'initiative visant à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par ménage ?', 53% des sondés ont répondu 'oui' ou 'plutôt oui'. 44% se sont montrés défavorables à l'initiative tandis que 3% se sont déclarés encore indécis. Cette enquête a été menée par 20 minutes et Tamedia en collaboration avec LeeWas.

Fracture droite-gauche

Alors qu'aucun clivage homme-femme n'apparaît, les résultats du sondage laissent apparaître une fracture droite-gauche. Les sympatisants de l'UDC plébicitent l'initiative portée par leur parti avec 86% d'avis favorables. Les électeurs du PLR s'affichent aussi en faveur du texte à 63%. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est un net rejet des sympatisants du PS (75%). 65% des électeurs des Verts sont également défavorables contre 74% des sympatisants des Verts Libéraux. Enfin, on est est plus modéré du côté des électeurs du Centre avec 56% d'avis défavorables.

A noter aussi la différence de perception selon l'âge. Ainsi, seuls les 65 ans et plus se montrent réfractaires à l'initiative. La marge d'erreur du sondage est estimée à plus ou moins 12%.

Un budget largement amputé en cas de 'oui'

Si le texte est adopté, la SSR verrait son budget réduit de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique.

Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, sept chaînes TV et une large production d’information et d’événements culturels et sportifs.

