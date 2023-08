Soutien extra-cantonal pour les pompiers à Bitsch (VS)

Le week-end dernier, des pompiers d'autres cantonaux sont venus prêter main-forte à leurs collègues valaisans qui luttaient toujours contre l'incendie au-dessus de Bitsch. Leur tâche principale a consisté à détecter les feux couvants et à les combattre.

Pendant trois jours, des équipes de pompiers des cantons de Berne, Zurich, du Tessin, de Glaris, Lucerne et Bâle sont intervenues, ont indiqué mardi les Etats-majors de conduite des communes de Bitsch et Riederalp. En tout, ils ont fourni 165 jours-hommes. D'autres renforts, de presque tous les cantons, ont en outre promis leur soutien et été affectés à la réserve.

Chaque formation d'intervention (5 à 6 pompiers) a été soutenue par un guide connaissant les lieux et par un assistant de vol. Les interventions vont maintenant être évaluées et les enseignements tirés seront diffusés dans toute la Suisse.

/ATS