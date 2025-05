St-Maurice: investissement financier en faveur du Lycée-Collège

Le Grand Conseil valaisan a validé jeudi, par 127 voix contre 2, un crédit d'engagement de près de 68 millions de francs en lien avec le Lycée-Collège de Saint-Maurice. Il concerne la création de salles de sport, la rénovation et l'agrandissement de l'école.

Le coût total du projet se monte à 85,46 millions de francs. L’Etat du Valais prendra à sa charge 67,91 millions de francs, via le Fonds FIGI (le Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat). La commune de Saint-Maurice près de 7,55 millions de francs et l’Abbaye de Saint-Maurice 10 millions de francs.

Jeudi, l’UDC du Valais romand a proposé de prélever 8,49 millions sur le budget ordinaire du Valais sur un total 67,91 millions de francs à la charge du canton. Le Parlement ne l'a pas suivi.

Un contrat à renégocier

Deux propositions du PS de n’octroyer une location annuelle que de 345'000 francs puis de 569'150 francs pour l'internat, toujours propriété de l'Abbaye de Saint-Maurice, ont été refusées. Par contre, le Parlement a invité le Gouvernement à conclure un contrat de bail portant sur la location de l'internat, pour une durée ferme minimale de 40 ans. Conseiller d'Etat en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay a soutenu cet amendement.

Le PS souhaitait également que l’Abbaye de Saint-Maurice s'engage à rembourser l’argent investi par le canton en cas de décisions de rupture anticipée du bail ou de vente à autrui. Une idée balayée par le plénum.

Sur deux sites

Le projet s’articule sur deux sites : le premier comprend le bâtiment principal du Lycée-Collège construit en 1961 et propriété de l’Etat du Valais depuis 2021, qui abrite également la salle de spectacle du Martolet, l’internat (toujours de propriété de l'Abbaye de Saint-Maurice) et un pavillon à construire. Le second, à l’ouest des voies CFF, verra l’implantation de deux salles de sport. Les terrains nécessaires à leur réalisation ont été mis à disposition par la commune.

Les travaux commenceront par la rénovation de l’internat et la construction d’un pavillon permettant ainsi l’exploitation du Lycée-Collège durant les travaux. Dans un premier temps, les salles du pavillon seront ordinaires, avant de devenir un pool scientifique et de documentation. La construction des deux salles de gymnastique se fera simultanément et ce avant que la rénovation du bâtiment principal de l’actuel Lycée-Collège ne soit réalisée.

Pour 1250 élèves

Le début des travaux est agendé au printemps de l’an prochain. Les salles de sport devraient être opérationnelles pour la rentrée scolaire de 2028. Quant aux travaux au niveau du Collège, ils devraient se conclure deux ans plus tard.

L’internat intégrera 23 salles de classe, trois grandes salles d’examen et d’étude, deux salles de musique, trois salles de dessin ainsi que trois salles informatiques. Le réfectoire sera rénové ainsi que les espaces de préparation et de service. Grâce à l’ensemble de ces travaux, le Lycée-Collège agaunois sera structuré pour accueillir 1250 élèves contre les 1100 actuels.

