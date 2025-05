St-Maurice: investissement financier en faveur du Lycée-Collège

Le Grand Conseil valaisan est entré en matière lundi sur l'octroi d'un crédit d'engagement de près de 68 millions de francs en lien avec le Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. Il concerne la création de salles de sport, la rénovation et l'agrandissement de l'école.

Le projet s’articule sur deux sites : le premier comprend le bâtiment principal du Lycée-Collège construit en 1961 et propriété de l’Etat du Valais depuis 2021, qui abrite également la salle de spectacle du Martolet, l’internat (toujours de propriété de l'Abbaye de Saint-Maurice) et un pavillon à construire. Le second, à l’ouest des voies CFF, verra l’implantation de deux salles de sport. Les terrains nécessaires à leur réalisation ont été mis à disposition par la commune.

Les travaux commenceront par la rénovation de l’internat et la construction d’un pavillon permettant ainsi l’exploitation du Lycée-Collège durant les travaux. Dans un premier temps, les salles du pavillon seront ordinaires, avant de devenir un pool scientifique et de documentation. La construction des deux salles de gymnastique se fera simultanément et ce avant que la rénovation du bâtiment principal de l’actuel Lycée-Collège ne soit réalisée.

Plus de quatre ans de travaux

Le début des travaux est agendé au printemps de l’an prochain. Les salles de sport devraient être opérationnelles pour la rentrée scolaire de 2008. Quant aux travaux au niveau du Collège, ils devraient se conclure deux ans plus tard.

L’internat intégrera 23 salles de classe, trois grandes salles d’examen et d’étude, deux salles de musique, trois salles de dessin ainsi que trois salles informatiques. Le réfectoire sera rénové ainsi que les espaces de préparation et de service. Grâce à l’ensemble de ces travaux, le Lycée-Collège agaunois sera structuré pour accueillir 1250 élèves contre les 1100 actuels.

L'internat de ne fait pas l'unanimité

Le député centriste de Saint-Maurice Laurent Rey a mis en exergue 'la mise aux normes antisismiques et énergétiques des bâtiments et la clause du besoin' pour expliquer ce 'crédit raisonnable.'

Plusieurs voies discordantes se sont toutefois fait entendre, lundi matin en plénum. La section du Valais romand de l'UDC a estimé que les travaux au niveau de l'internat ne devraient pas être financés par le Fonds FIGI, celui-ci n'étant pas propriété du Canton. Un avis qui n'a pas été partagé par Damien Revaz (PLR), ex-président de la cité agaunoise.

Pour l'UDC du Haut-Valais, la part des travaux payés par les pouvoirs publics (9,43 sur 19 millions de francs) est trop élevée. 'Ce volet doit être renégocié', a résumé son chef de groupe, Christian Gasser. Une demande de renvoi du dossier au Conseil d'Etat a été refusée par le Grand Conseil par 9 voix contre 117.

'J'aurais bien voulu l'acheter'

Florian Chappot (PS) va déposer deux amendements: un bail ferme de 40 ans et une clause de remboursement en cas de résiliation anticipée, l'Abbaye devant rembourser la part non-amortie de 9,43 millions de francs et au prorata sur 40 ans. Le groupe socialiste demande par ailleurs une baisse du loyer payé par le Canton au niveau de l'internat (805'000 francs annuellement), au vu de sa prise en charge de près de 50% des travaux.

'J’aurais bien voulu l’acheter, mais la communauté de l’Abbaye estime qu’il s’agit de ses murs, de son patrimoine historique, dans son périmètre quasiment intime', a avoué Christophe Darbellay, le chef du Département de l’économie et de la formation, justifiant toutefois le deal trouvé avec l’Abbaye. 'On ne peut pas raisonnablement revenir sur des négocations et sur un accord que l'on a signé.'

Via le Fonds FIGI

Le coût total du projet se monte à 85,46 millions de francs. L’Etat du Valais prendra à sa charge 67,91 millions de francs, via le Fonds FIGI (le Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat), la commune de Saint-Maurice près de 7,55 millions et l’Abbaye de Saint-Maurice 10 millions.

La votation en première lecture est programmée pour jeudi.

/ATS