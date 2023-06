Suisse-UE: le Conseil fédéral approuve les paramètres de négociation

Le Conseil fédéral a approuvé mercredi les paramètres d'un mandat de négociation avec l'UE. Si les discussions et les travaux internes avancent bien, Berne se préparera d'ici la fin de l’année à l’adoption d’un mandat de négociation.

Les paramètres approuvés aujourd’hui par le Conseil fédéral constituent les lignes directrices d'une possible future négociation et servent de base pour la préparation d’un mandat de négociation. Ils définissent les objectifs généraux et les domaines qui doivent être couverts, ainsi que les objectifs spécifiques pour chaque domaine.

Ces paramètres seront au centre des éventuelles négociations et sont ainsi confidentiels, précise le gouvernement. Des questions sont encore ouvertes.

Le Conseil fédéral veut notamment ajouter deux nouveaux accords avec l'UE, dans les domaines de l'électricité et de la sécurité alimentaire. Il discute des exceptions et des principes afin de préserver les intérêts essentiels de la Suisse.

