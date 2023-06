Surestimer ses capacités en randonnée cause des accidents

Les randonnées en plein air font toujours plus d'adeptes: près de trois personnes sur cinq s'y adonnent régulièrement. Ces sorties ne sont cependant pas sans danger: chaque année en moyenne 37'000 personnes se blessent et 42 autres perdent la vie lors d'une randonnée.

L'une des principales causes d'accident est la surestimation de ses capacités, avertit mardi le Bureau de prévention des accidents (bpa). Celui-ci lance une campagne et un test en ligne, permettant à chaque adepte de la marche d'évaluer la sûreté de ses pas et son état de forme physique.

Selon divers sondages effectuées par le bpa, 26 % des personnes interrogées au moment où elles marchaient sur un chemin de randonnée de montagne ont déclaré n'être que moyennement préparées, voire pas du tout. Et 18 % ont déclaré qu'elles n'avaient pas le pied particulièrement sûr.

Près de la moitié de la population ne connaît par ailleurs pas la signification des bandes blanc-rouge-blanc signalisant les chemins de montagne. Ceux-ci nécessitent d'être 'en forme, avec le pied sûr et ne pas souffrir de vertige', souligne le bpa.

La campagne, menée avec l'association Suisse Rando se centre ainsi sur ces panneaux, invitant les randonneuses et randonneurs à vérifier l'heure ou la voie de départ et si l'itinéraire correspond à leurs capacités.

En Suisse, 58% de la population parcourt les chemins de randonnée helvétiques durant une vingtaine de jours par année, indique le bpa. La tendance est à la hausse et s'accompagne d'une augmentation du nombre d'accidents.

Sur les quelque 37'000 personnes victimes d'un accident en randonnée chaque année, 5000 subissent des blessures moyennement graves à graves et 42 décèdent.

/ATS