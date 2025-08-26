Swissmedic: gare aux produits trompeurs liés à la perte de poids

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ou non autorisés destinés à la perte de poids. Leur utilisation comporte en effet des risques majeurs pour la santé.

Ces préparations peuvent contenir des substances non testées, non déclarées ou nocives, être de qualité insuffisante ou mal dosées.

En plus des injonctions amaigrissantes illégales, il existe des 'préparations amaigrissantes' proposées comme compléments alimentaires. Mais ces offres utilisent des noms trompeurs, exploitent le logo Swissmedic de manière abusive, voire apposent des labels de qualité factices sur l'emballage dans le but de tromper les consommateurs, prévient mardi Swissmedic dans un communiqué.

Les agonistes du récepteur GLP-1 sont très présents actuellement sur les réseaux sociaux, associés à des promesses irréalistes de perte de poids. Certains fournisseurs douteux font la promotion de ces produits, parfois de manière ciblée et très insistante.

