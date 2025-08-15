« Tout va de travers », estime le président de l'UDC Marcel Dettling

'Tout va de travers, en Suisse et à l'étranger', a tonné le président de l'UDC Marcel Dettling en ouverture de l'assemblée des délégués de son parti samedi à Schaffhouse. Il estime que le pays se fait berner.

Le conseiller national schwytzois s'est inquiété devant les partisans de la 'baisse de la prospérité et de la hausse de la criminalité' en Suisse. Il est préoccupé en particulier par ce qu'il appelle le 'traité d'adhésion à l'UE et ses 2228 pages' (l'accord sur les bilatérales III, ndlr) et par le 'marteau douanier' que représente la surtaxe de 39% imposée par les Etats-Unis aux exportations suisses.

M. Dettling a parlé d'une 'tromperie' en évoquant les F-35 et l'ex-conseillère fédérale Viola Amherd. Cette dernière a négocié le contrat de ces avions de combat américains, 'sans prix fixe', a-t-il critiqué. Or aujourd'hui, il s'avère que ces appareils 'coûteront environ un milliard de francs de plus'.

/ATS