Traces d'un jeune ours repérées en Basse-Engadine (GR)

Un ours séjourne actuellement en Basse-Engadine (GR). Le jeune mâle a été surpris par un piège photographique la semaine dernière dans le Parc national suisse. Ses traces ont ensuite été repérées près d'Ardez (GR), trois jours plus tard. Il vient sans doute d'Italie.

Avant que le jeune ours ne soit photographié, le 2 mai dernier, les gardiens du Parc national avaient déjà repéré ses traces dans la neige, dans la région du col de l'Ofen, qui relie l'Engadine au Val Müstair (GR), indique le parc mercredi sur Facebook.

Le 5 mai, des traces d'ours ont été trouvées près d'Ardez, en Basse-Engadine, soit à un peu plus d'une dizaine de kilomètres, à vol d'oiseau, de la première découverte, écrit le service grison de la chasse et de la pêche. Les gardes-chasse privilégient la piste d'un seul ours, a déclaré à la radio alémanique SRF Arno Puorger, préposé aux grands prédateurs au sein du service cantonal.

En l'absence d'identification, la présence de plusieurs ours ne peut toutefois être totalement exclue, a ajouté le spécialiste. Le Parc national suisse part du principe qu'il s'agit d'un seul et même plantigrade, arrivé en provenance du Trentin (I) voisin. Ces 20 dernières années, plus de 20 ours - des jeunes mâles pour l'essentiel - ont pénétré en Suisse par les Grisons en provenance de la région italienne, à la recherche d'un nouveau territoire.

