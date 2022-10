Trafic de cocaïne démantelé au Tessin

La justice tessinoise a clos une enquête de plusieurs mois portant sur un vaste trafic de cocaïne, a-t-elle annoncé lundi. Huit personnes ont été arrêtées depuis mars dernier.

Six ressortissants suisses de Locarno et sa région ainsi que deux Albanais sans statut ont été mis sous les verrous au fil des mois, ont communiqué le Ministère public tessinois et la police cantonale.

Le trafic entre l'Italie, le Tessin et plusieurs cantons de Suisse centrale portait sur plusieurs kilos de cocaïne, destinés à être vendus dans la région de Locarno. Trois cents grammes de drogue et plusieurs milliers de francs ont été saisis.

/ATS