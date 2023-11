Trafic routier et ferroviaire perturbé en Suisse romande

Les pluies ont impacté les routes et les lignes de chemin de fer romandes dans la nuit de mardi à mercredi. Le trafic routier a été limité à Genève et dans le canton de Fribourg tandis que le trafic ferroviaire a été interrompu entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR).

Alertswiss a annoncé dans la nuit la fermeture aux piétons et automobilistes de cinq ponts dans le canton de Genève en raison d'un risque d'inondation.

Les cantons de Vaud et Fribourg sont aussi impactés par les fortes pluies. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Ecublens-Rue (FR) et Moudon (VD) en raison des intempéries, ont indiqué les CFF tôt mercredi matin. La perturbation doit durer au moins jusqu'à midi. Les voyageurs sont priés d'utiliser des bus de remplacement.

Mardi soir, la police cantonale fribourgeoise annonçait l'évacuation d'habitations à Charmey (FR), la rivière Jogne étant sortie de son lit. La route cantonale entre Charmey et Im Fang (FR) a également été fermée tandis qu'un éboulement à Rue (FR) a endommagé plusieurs véhicules stationnés. Les fortes pluies ont nécessité mardi plus de 250 interventions des forces de l'ordre dans le canton.

/ATS