Traite des êtres humains en Valais: 28 victimes identifiées

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Après 18 mois d'activité, l’Association valaisanne de soutien aux victimes et témoins de traite des êtres humains (AVIT) a tiré, lundi, un premier bilan. Grâce au dispositif mis en place, 28 victimes ont été identifiées et accompagnées, soit plus qu'entre 2013 et 2022.

Depuis 18 mois, l’AVIT a été consultée par ou pour environ 50 personnes. Treize victimes ont été identifiées et accompagnées en 2024. Elles sont déjà au nombre de 15 sur les neuf premiers mois de 2025. Au total, il s’agit de 20 femmes et de 8 hommes. Le 64% des cas sont liées à des infractions à caractère sexuel. La majorité concerne des ressortissantes africaines.

Grâce à la formation de près de 250 professionnels, l’action de l’AVIT permet de sortir de l’invisibilité des personnes exploitées et de leur offrir un soutien adapté.

Ces personnes ont été formées à détecter les signaux et à orienter les victimes. Le dispositif offre aux personnes exploitées un appui global, tant sur les plans psychologique, médical, juridique, administratif que matériel.

