Tremblement de terre de magnitude 3,1 en Valais

Un tremblement de terre de magnitude 3,1 a été ressenti en Valais dimanche à 13h30, indique le Service sismologique suisse. Aucun dégât n'est attendu.

Le séisme, survenu à 10 km au sud-est de Mürren (BE), a été ressenti dans la région à cheval entre les cantons de Valais et de Berne. C'est le cas notamment à Lauterbunnen (BE), Lax (VS) ou encore Grindelwald (BE).

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes par année en Suisse et dans les pays voisins. La population ressent en général 10 à 20 secousses d'une magnitude de 2,5 environ par année.

/ATS