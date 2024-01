Trente-huit millions de plus pour les travaux à la BCU à Fribourg

Comme annoncé en mars, l'agrandissement et la restructuration de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Fribourg coûteront bien plus cher que prévu. Le crédit additionnel se monte à pratiquement 38 millions de francs, pour un budget initial de 86 millions.

Le besoin financier supplémentaire, d'un montant de 37,996 millions de francs précisément, a été fixé après l'audit externe annoncé par le Conseil d'Etat et une analyse de l'Inspection des finances. Dans un communiqué diffusé mercredi, l'exécutif cantonal dit avoir transmis au Grand Conseil le décret et le message correspondants.

Le constat de 2022 y est confirmé: la substance historique à conserver apparaît en moins bonne situation qu'escompté. De plus, le budget initial prévoyait des réserves 'largement' insuffisantes pour ce type de projets en milieu bâti historique. Pour mémoire, il était fondé sur des calculs effectués il y a près de dix ans.

/ATS