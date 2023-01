Très nombreux manifestants à Zurich contre le régime en Iran

Entre 2000 et 3000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Zurich en soutien au mouvement de protestation en Iran et contre la politique de répression de son gouvernement. L'orientation prise par la Suisse officielle y a aussi été critiquée.

Les manifestants ont défilé au centre-ville à l'appel de l'organisation Free Iran Switzerland. Parmi les orateurs figuraient notamment la conseillère nationale zurichoise PLR Doris Fiala ainsi qu'Alexandra Karle, directrice d'Amnesty Suisse.

Selon les organisateurs, jusqu'à 3000 personnes ont participé à la manifestation sur les bords de la Limmat. Un photographe de l'agence Keystone-ATS sur place a estimé leur nombre à environ 2000. Les protestataires ont scandé des slogans tels que 'Femme - Vie - Liberté' et 'Mullah muss weg' (le mollah doit partir).

Critique du Conseil fédéral

Les organisateurs de la manifestation ont réitéré leurs demandes afin que Berne modifie le cap de sa politique iranienne. Ils attendent de la Suisse qu'elle reprenne les sanctions économiques européennes et américaines, gèle tous les fonds du régime islamique ou des organisations liées sur des comptes helvétiques et classe la Garde révolutionnaire et le Basij comme organisations terroristes.

Mi-novembre, Free Iran Switzerland avait déposé des pétitions dans ce sens munies de plus de 25'000 signatures. Le Conseil fédéral s'est jusqu'à présent opposé à des sanctions contre l'Iran en rapport avec le mouvement de contestation.

Berne justifie sa position notamment par son mandat de puissance protectrice: depuis 1980, la Suisse représente les intérêts des Etats-Unis en Iran et ceux de la République islamique aux Etats-Unis. Ces deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran.

Centaines de morts en Iran

L'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, à la suite de son arrestation pour violation du code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Selon les dernières estimations de l'organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, les manifestations ont fait jusqu'à présent plus de 500 morts, dont 70 mineurs. Plus de 19'000 manifestants auraient été arrêtés.

Samedi matin, la justice iranienne a annoncé la pendaison de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations, ce qui porte à quatre le nombre d'exécution dans ce contexte. Depuis le début du mouvement de contestation, 14 personnes ont été condamnées à mort.

/ATS