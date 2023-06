« Trésor » de la fin de l'âge du bronze découvert près de Salouf (GR)

Un 'trésor' de la fin de l'âge du bronze a été découvert près de Salouf (GR), dans la région de l'Albula. Au total, 80 objets ont été mis au jour dont des faucilles, des haches, un fragment de scie et des éléments de bijoux.

Cette découverte 'exceptionnelle' est 'une heure de gloire pour l'archéologie grisonne', a indiqué mardi le service archéologique du canton des Grisons. Les archéologues estiment que les objets mis au jour datent des XIIe/XIe siècles avant J.-C.

Le 'trésor' a été trouvé au pied du site archéologique de Motta Vallac, près de Salouf. Ce site est un champ de bataille datant de l'époque de la campagne romaine dans les Alpes vers 15 avant J.-C. Il fait l'objet de fouilles depuis trois ans.

Fouilles systématiques

Dans le cadre de fouilles systématiques de ce champ de bataille, des collaborateurs du service archéologique des Grisons ont découvert ce 'trésor'. Il s'agit d'un 'dépôt', c'est-à-dire des objets de valeur déposés, enterrés ou cachés intentionnellement.

La plupart des 80 objets mis au jour sont des gâteaux de fonte ou des morceaux de métal brut en cuivre. On y trouve aussi des faucilles de l'âge du bronze, plusieurs haches, un fragment de scie et des éléments de bijoux et de costumes, précise le service archéologique.

Les analyses effectuées jusqu'à présent indiquent que tous ces objets, parfois rendus inutilisables intentionnellement, ont été déposés dans le sol dans une caisse en bois et emballés dans du cuir. Ce 'dépôt' est 'de loin le plus vaste et le plus important' découvert à ce jour dans le canton, selon les archéologues.

'Découverte unique'

'L'étude scientifique complète qui va suivre sur cette découverte unique pour notre région permettra certainement d'avoir un aperçu étendu de l'histoire culturelle, économique et paysagère de la fin de l'âge du bronze', estime l'archéologue cantonal Thomas Reitmaier.

La mise au jour du 'trésor' de Salouf 'souligne en outre le potentiel des prospections archéologiques à grande échelle'. Elles ont été réalisées en collaboration avec des bénévoles, précise le service archéologique. Ces fouilles sont effectuées dans le cadre du projet 'CVMBAT' en collaboration avec l'Université de Bâle, le Groupe de travail prospection Suisse et l'Office fédéral de la culture (OFC).

/ATS