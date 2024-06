Troisième tentative de renflouage pour l'épave du Säntis

Le bateau à vapeur 'Säntis' dont l'épave gît au fond du lac de Constance depuis 1933 fera l'objet d'une troisième tentative de renflouage. Sur insistance de la population, l'association de sauvetage du bateau a décidé de se remettre à la tâche.

Après les deux premières tentatives infructueuses, la dernière à fin mai, l'association avait estimé que les coûts et les risques étaient finalement trop élevés et qu'il valait mieux jeter l'éponge.

Il y a quinze jours, les freins d'un treuil à câble qui aurait dû faire descendre une plateforme de sauvetage jusqu'au bateau, à 210 m de profondeur, n'ont pas tenu. La plateforme a coulé au fond du lac et a heurté l'épave.

Dans un communiqué samedi, l'association de sauvetage relève que vu 'l'écho impressionnant auprès de la population des trois pays riverains du lac', elle allait refaire un essai, en tirant les enseignements des deux premiers essais.

Recherche de fonds

Ainsi, les responsables constatent qu'une opération d'une telle complexité ne pouvait pas être menée à chef uniquement avec des bénévoles. L'association fera donc également appel à des professionnels.

Une recherche de fonds par le biais du financement participatif et en collaboration avec la banque Raiffeisen est lancée, afin d'acquérir le meilleur équipement technique. Elle durera jusqu'à fin janvier 2025. Le premier 'crowdfunding' avait permis de récolter 250'000 francs.

Le 'Säntis' a été coulé en mai 1933, car il n'était plus en état de naviguer. Une mise à la ferraille avait été écartée à l'époque car trop coûteuse. L'épave se trouve au milieu du lac de Constance, entre Romanshorn (TG) et Langenargen (Allemagne). Le bateau de 49 mètres de long naviguait sur le lac depuis 1892 et pouvait transporter 400 passagers.

/ATS