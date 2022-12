Trop de parents poussent vers des études gymnasiales (expert)

Les parents sont dans l'ensemble trop focalisés sur les études gymnasiales pour leurs enfants, estime l'expert pour la recherche en éducation Stefan Wolter. Ils ignorent souvent les passerelles qui existent entre formation professionnelle et études supérieures.

Un apprentissage peut mener à une maturité professionnelle, avec une passerelle jusqu'à l'Université si le jeune le souhaite et en a les capacités, relève l'expert et professeur dans une interview parue samedi dans la Basler Zeitung.

Il déplore le fait que de nombreux parents veulent à tout prix envoyer leur enfant au gymnase (lycée), critiquant au passage les centres d'orientation professionnelle: 'On prête généralement trop d'attention aux souhaits et désirs des uns et des autres et pas assez aux capacités. Ce n'est pas rendre service aux jeunes.'

Stefan Wolter relève que 20% des étudiants ayant obtenu une maturité ne vont pas à l'Université. Et parmi ceux qui s'y rendent, un quart s'arrête au stade du bachelor.

'A l'inverse, le jeune qui fait un apprentissage, puis obtient une maturité professionnelle, voire profite encore de la passerelle académique, se retrouve possiblement mieux formé à 25 ans', souligne le professeur.

La pression pour des études gymnasiales est surtout forte en Suisse romande: moins de 20% des élèves de ce côté-ci de la Sarine entament un apprentissage. En Suisse orientale, ils sont entre 60 et 70%, observe l'expert.

