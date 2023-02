Ukraine: Ignazio Cassis voit des signes d'« escalade militaire »

En marge de la conférence sur la sécurité de Munich, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a livré une évaluation pessimiste de la situation quant à la guerre en Ukraine. Il a le sentiment qu'il n'y a actuellement pas de place pour des négociations.

'Nous sommes face à une escalade militaire. C'est ce que l'on ressent bien ici', a déclaré M. Cassis samedi à la SRF. Il a également estimé que la Suisse n'est actuellement pas en mesure de jouer un rôle de médiatrice, parce qu'elle n'est pas suffisamment neutre aux yeux de la Russie.

L'ambassade russe en Suisse avait déjà dit en août dernier que Berne n'était plus neutre du fait de son adoption des sanctions contre la Russie. Celle-ci n'est pas prête à prendre en compte, dans le cadre de négociations avec l'Ukraine, des offres de médiation des pays ayant adhéré aux sanctions internationales, avait ajouté l'ambassade.

Intelligence artificielle

Sur Twitter, Ignazio Cassis a publié toute une série de photos de rencontres avec des représentants diplomatiques. La ministre de la défense Viola Amherd a fait de même. Selon un tweet de son département, elle s'est exprimée lors de la conférence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'armée.

Il faut d'abord se demander quels problèmes on veut résoudre avec l'utilisation de l'IA et quelles tâches spécifiques on veut confier à la technique, a pointé la ministre à Munich. 'Nous avons la responsabilité de garantir que l'intelligence artificielle ne mène pas à une escalade des risques.'

/ATS