Un PLR éjecté du Conseil d'Etat schaffhousois au profit du PS

Le candidat PLR au gouvernement cantonal de Schaffhouse a clairement manqué sa réélection dimanche. Christian Amsler siégait à l'exécutif depuis dix ans. Son fauteuil va au candidat du PS Patrick Strasser.

Christian Amsler était sous le feu des critiques en raison d'irrégularités à la clinique de soins dentaires cantonale ainsi que pour le renvoi du recteur du centre de formation professionnelle.

M.Amsler a obtenu dimanche le plus mauvais résultat des six candidats: avec 8880 voix, il rate de peu la majorité absolue. Sur son site internet, il a fait part de sa 'grande déception' et qu'il lui faudra digérer le coup.

En 2018, le PLR schaffhousois portait Christian Amsler comme possible candidat au Conseil fédéral. Mais le PLR Suisse s'était finalement décidé pour Karin Keller-Sutter.

Aux côtés du socialiste Patrick Strasser, un autre nouveau Conseiller d'Etat fait son entrée au gouvernement: l'UDC Dino Tamagni. Les sortants Martin Kessler (PLR), Cornelia Stamm Hurter (UDC) et Walter Vogelsanger (PS) ont été réélus sans difficulté.

Avec deux élus UDC, deux PS et un PLR, la majorité reste en mains bourgeoises. A part l'UDC Cornelia Stamm Hurter, aucune femme n'était en lice.

