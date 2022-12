Un Schaffhousois accusé de soutien à des groupes terroristes

Un homme domicilié dans le canton de Schaffhouse a été mis en accusation par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour soutien à des groupes terroristes. Il aurait conforté un mineur souhaitant gagner la Syrie pour s'engager auprès de l'Etat islamique.

Le mineur a toutefois été arrêté avant son départ pour la Syrie. Le prévenu est 'un ressortissant turc de 26 ans', a indiqué le MPC mardi dans un communiqué.

Le MPC reproche également au prévenu d'avoir 'fabriqué et diffusé du matériel de propagande pour les groupes interdits 'Al-Qaïda' et 'Etat islamique''. Via sa propre 'agence de médias', il aurait passé beaucoup de temps à 'traduire et éditer du matériel de propagande' qu'il aurait ensuite diffusé sur les réseaux sociaux.

Le Schaffhousois aurait également soutenu financièrement le groupe Etat islamique par le biais d'une plateforme de dons. Il comptait transmettre cet argent à des représentants de l’EI dans un camp de prisonniers en Syrie pour leur permettre de s’évader.

'Reproductions de la violence'

Le prévenu, qui a enregistré des fichiers vidéo et photo contenant des images de violence et partagé l'une de ces images avec un tiers, est également accusé d'avoir 'produit et rendu accessible des reproductions de la violence'.

La procédure pénale a été ouverte en octobre 2019. L'affaire se trouve désormais dans les mains du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone.

