Un Vaudois remporte le concours de la plus grosse courge

La plus grosse courge de Suisse a poussé cette année en Suisse romande. Simon Favre de Belmont-sur-Lausanne (VD) est parvenu à obtenir une cucurbitacée de 675 kg. Sa citrouille devance de respectivement 36 kg et 191 kg ses plus proches rivales.

C'est la deuxième fois que M. Favre remporte le concours, relèvent les organisateurs. Le champion suisse de l'année précédente a dû se contenter de la quatrième place avec un légume de seulement 474,2 kg, précise la JunckerFarm.

Pas moins de huit nouveaux records ont été établis cette année. Un cultivateur thurgovien a particulièrement brillé avec un céleri de 2,52 kg, une marque jamais obtenue en Suisse. Des records sont aussi tombés pour les aubergines (2,4 kg), les melons (34,8 kg) et les courgettes (45,8 kg).

/ATS