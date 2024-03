Un adolescent blesse grièvement un juif orthodoxe à Zurich

Un adolescent de 15 ans a blessé samedi soir un juif orthodoxe à l'arme blanche dans la ville de Zurich, mettant sa vie en danger. Le suspect a été arrêté sur les lieux des faits, indique la police dans la nuit de samedi à dimanche.

L'homme blessé, âgé de 50 ans, a dû être hospitalisé, précise la police municipale de Zurich dans un communiqué de presse. L'agression a eu lieu après une dispute vers 21h30.

Le contexte et le déroulement des faits ne sont pas encore clairs. Les investigations en cours incluent explicitement la possibilité d'un crime à motivation antisémite, selon le communiqué.

Les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse début du conflit Israël-Hamas le 7 octobre. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) a récemment publié un rapport faisant état d'une hausse de 68% en un an d'actes antisémites. Près de la moitié d'entre eux se sont produits après le 7 octobre.

Le Conseil fédéral a indiqué début février être d'accord d'élaborer une stratégie et un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. La possibilité d'instituer un nouveau délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme doit également être évaluée.

/ATS